Клюкина-Сергунина (Рязанкина) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина-Сергунина (Рязанкина) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1885

Муж: Клюкин-Сергунин Илья Григорьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно