Кобелева Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Домна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобелев Иннокентий Антонович
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Зоя Антоновна
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Вера Антоновна
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобелева Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобелев Николай Антонович
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никулина Александра Антоновна
Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович
Смерть
Неизвестно