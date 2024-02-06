Кобелева Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобелева Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Домна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Иннокентий Антонович

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Андрей Антонович

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Зоя Антоновна

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Вера Антоновна

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобелева Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Николай Антонович

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобелев Петр Антонович

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Александра Антоновна

Отец ребёнка: Кобелев Антон Романович

Смерть
Неизвестно
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