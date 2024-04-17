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Головинский Владимир Алексеев

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

26.11.1842 ст.

Дата смерти

05.08.1871 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1842 ст.

Отец: Головинский Алексей Фёдорович

Мать: Головинская Анна Ильина

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNS-9G4D?i=414&cc=1921824
Рождение ребёнка
19.08.1869 ст.

Сын: Головинский Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Головинская Ольга Михайлова

Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S199-L4?i=6&cc=1921824
Бракосочетание
До 1869

Жена: Головинская Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Головинский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Головинская Ольга Михайлова

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
05.08.1871 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3947-T?i=19&cc=1921824 30 лет от чахотки Похоронен в Успенском Желтиковом монастыре
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