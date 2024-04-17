Головинский Владимир Алексеев
Место рождения
Дата рождения26.11.1842 ст.
Дата смерти05.08.1871 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1842 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNS-9G4D?i=414&cc=1921824
Рождение ребёнка
19.08.1869 ст.
Сын: Головинский Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Головинская Ольга Михайлова
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-S199-L4?i=6&cc=1921824
Бракосочетание
До 1869
Рождение ребёнка
1870
Сын: Головинский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Головинская Ольга Михайлова
Смерть
05.08.1871 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939N-3947-T?i=19&cc=1921824 30 лет от чахотки Похоронен в Успенском Желтиковом монастыре