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Анисья Иванова
Анисья Иванова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иван Акимов
Около 1759 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец:
Иван Акимов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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