Прасковья Захорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Семён Пракофьев
Отец ребёнка: Прокофий Андреев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Пракофьев
Отец ребёнка: Прокофий Андреев
Место жительства
1858
70
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Андреев
Смерть
Неизвестно