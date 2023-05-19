Давыдов Георгий Алексеев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения03.04.1911
Дата смерти22.07.1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911
Отец: Давыдов Алексей Никитин
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
04.04.1911
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
22.07.1911