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Давыдов Георгий Алексеев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

03.04.1911

Дата смерти

22.07.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1911

Отец: Давыдов Алексей Никитин

Мать: Давыдова Евфимия Семенова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
04.04.1911
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
22.07.1911