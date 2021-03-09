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Быков Владимир Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.04.1945

Дата смерти

09.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1951 и 1951 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.04.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1975

Дочь: Быкова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Быкова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.08.1980

Сын: Быков Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Быкова Галина Григорьевна

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова Галина Григорьевна

Смерть
09.03.2021
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