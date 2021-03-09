Быков Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.04.1945
Дата смерти09.03.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.04.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1975
Дочь: Быкова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Быкова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.08.1980
Сын: Быков Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Быкова Галина Григорьевна
Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2021