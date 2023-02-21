Якубова (Едская) Манефа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубова (Едская) Манефа Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

11.05.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1849

Муж: Якубов Николай Кенсоринович

Рождение ребёнка
03.07.1850 ст.

Сын: Якубов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович

Рождение ребёнка
20.01.1853 ст.

Сын: Якубов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович

Рождение ребёнка
13.03.1856 ст.

Дочь: Якубова Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Якубова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Якубова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Якубов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович

Смерть
11.05.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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