Якубова (Едская) Манефа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти11.05.1892 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1849
Рождение ребёнка
03.07.1850 ст.
Сын: Якубов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович
Рождение ребёнка
20.01.1853 ст.
Сын: Якубов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович
Рождение ребёнка
13.03.1856 ст.
Дочь: Якубова Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Якубова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Якубова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Якубов Николай Кенсоринович
Смерть
11.05.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область