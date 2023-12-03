Евгения Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-Z3BT?i=188&cc=1807365&cat=1042997 ЦГАСО, Ф.32, О.32, Д. 131 лл.187об-188
Рождение ребёнка
14.10.1869 ст.

Дочь: Пераскева Макарова

Отец ребёнка: Макар Ионов

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L994-Z3BT?i=188&cc=1807365&cat=1042997 ЦГАСО, Ф.32, О.32, Д. 131 лл.187об-188
Смерть
Неизвестно
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