Синявский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синявский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Арсений Александрович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синявский Георгий Александрович

Мать ребёнка: Синявская Татьяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синявская Татьяна Павловна

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