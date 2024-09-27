Никита Аверьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Чеботов Аверьян Маркович

Мать: Прасковья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кирилловна

Место жительства
Неизвестно
Городище-Юшково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Петровна

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Аграфена Никитична

Мать ребёнка: Васса Петровна

Рождение ребёнка
1733

Сын: Емельян Никитич

Мать ребёнка: Васса Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1749

Сын: Сидор Никитич

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ефимия Никитична

Мать ребёнка: Мария Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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