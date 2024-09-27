Никита Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Чеботов Аверьян Маркович
Мать: Прасковья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кирилловна
Место жительства
Неизвестно
Городище-Юшково, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Петровна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Аграфена Никитична
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
1733
Сын: Емельян Никитич
Мать ребёнка: Васса Петровна
Рождение ребёнка
04.02.1749
Сын: Сидор Никитич
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ефимия Никитична
Мать ребёнка: Мария Кирилловна
Смерть
Неизвестно