Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Павловна
Мать ребёнка: Нюра (Анна) Петровна
Чернышовка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вася Павлович
Мать ребёнка: Нюра (Анна) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Мать ребёнка: Нюра (Анна) Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нюра (Анна) Петровна
Смерть
Неизвестно