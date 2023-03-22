Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Павловна

Мать ребёнка: Нюра (Анна) Петровна

Чернышовка, Ташлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вася Павлович

Мать ребёнка: Нюра (Анна) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Мать ребёнка: Нюра (Анна) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нюра (Анна) Петровна

Смерть
Неизвестно