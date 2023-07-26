Лапшина (Салманова) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапшина (Салманова) Ксения Андреевна

Лапшина (Салманова) Ксения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1906

Сын: Лапшин Иоанн Кириллович

Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.09.1908

Сын: Лапшин Иоанн Кириллович

Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1912

Сын: Лапшин Константин Кириллович

Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.12.1913

Сын: Лапшин Василий Кириллович

Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.03.1916

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1917

Сын: Лапшин Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1919

Сын: Лапшин Арсений Кириллович

Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич

Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Кирилл Андреевич

Смерть
Неизвестно