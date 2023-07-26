Лапшина (Салманова) Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1906
Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
03.09.1908
Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1912
Сын: Лапшин Константин Кириллович
Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
30.12.1913
Сын: Лапшин Василий Кириллович
Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
14.03.1916
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1917
Сын: Лапшин Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич
Рождение ребёнка
28.10.1919
Сын: Лапшин Арсений Кириллович
Отец ребёнка: Лапшин Кирилл Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно