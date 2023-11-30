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Новиков Андрей Прокопьевич

Место рождения

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Новиков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Новиков Петр Семенович

Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Новиков Антон Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива

Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Фекла Исаива

Место жительства
Неизвестно
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1815
Расловлево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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