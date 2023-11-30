Новиков Андрей Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смерти1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива
Рождение ребёнка
1776
Сын: Новиков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Новикова Фекла Исаива
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Фекла Исаива
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1815