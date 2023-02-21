Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1921

Сын: Кулаков Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулаков Прокоп

Ольхи, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Алексей Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулаков Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Поля Прокопьевна

Отец ребёнка: Кулаков Прокоп

Клинок, Ухоловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Егор Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулаков Прокоп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулаков Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Кулаков Прокоп

Смерть
Неизвестно
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