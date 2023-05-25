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Баталов Прокопий Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Баталов Митрофан Андреевич

Мать: не указана

участвовал в с/хоз переписи 1917 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Боталов Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна

участвовал в с/хоз переписи 1917 г.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Боталова Елена Прокопьевна

Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна

Место жительства
После 1886
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Сын: Боталов Егор Прокопьевич

Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Дочь: Боталова Аксинья Прокопьевна

Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна

участвовала в с/хоз переписи 1917
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боталова Хавронья Трофимовна

Смерть
Неизвестно