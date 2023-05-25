Баталов Прокопий Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Отец: Баталов Митрофан Андреевич
Мать: не указана
участвовал в с/хоз переписи 1917 г.
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна
участвовал в с/хоз переписи 1917 г.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Боталова Елена Прокопьевна
Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна
Место жительства
После 1886
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Дочь: Боталова Аксинья Прокопьевна
Мать ребёнка: Боталова Хавронья Трофимовна
участвовала в с/хоз переписи 1917
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно