Иванова (Подавалина) Лидия Александровна
Место рождения
Дата рождения25.01.1916
Дата смерти18.07.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1950
Сын: Иванов Леонард Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Семенович
Зарубино, Новгородской
Смерть
18.07.1994
Зарубино, Новгородской
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зарубино