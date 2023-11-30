Иванова (Подавалина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Подавалина) Лидия Александровна

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

25.01.1916

Дата смерти

18.07.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.06.1950

Сын: Иванов Леонард Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Семенович

Зарубино, Новгородской
Смерть
18.07.1994
Зарубино, Новгородской
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зарубино
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