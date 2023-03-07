Ширыкалов Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширыкалов Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1950

Сын: Ширыкалов Игорь Викторович

Мать ребёнка: Ширыкалова Любовь Иосифовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширыкалова Любовь Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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