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Старовойт Адам Елисеевич

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Место рождения

Ремезы, Ельский район, Гомельская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Старовойт Елисей

Мать: не указана

Ремезы, Ельский район, Гомельская область
Бракосочетание
1930

Жена: Старовойт Пелагея Антоновна

Рождение ребёнка
23.11.1936

Сын: Старовойт Семен Адамович

Мать ребёнка: Старовойт Пелагея Антоновна

Ремезы, Ельский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.09.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старовойт Пелагея Антоновна

Ремезы, Ельский район, Гомельская область
Смерть
?.01.1944
Причина смерти: На войне
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