Старовойт Адам Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.01.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Старовойт Елисей
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
23.11.1936
Мать ребёнка: Старовойт Пелагея Антоновна
Рождение ребёнка
13.09.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старовойт Пелагея Антоновна
Смерть
?.01.1944
Причина смерти: На войне