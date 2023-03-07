Юрков Родион Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Родион Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.

Отец: Юрков Роман

Мать: Юркова Елена Ерофеевна

Рождение ребёнка
1694 ст.

Дочь: Ушакова Ефимия Родионовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
1710 ст.
Из городовых детей боярских Валуйского уезда Азовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Ксения Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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