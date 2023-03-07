Юрков Родион Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660 ст.
Отец: Юрков Роман
Мать: Юркова Елена Ерофеевна
Рождение ребёнка
1694 ст.
Дочь: Ушакова Ефимия Родионовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1710 ст.
Из городовых детей боярских Валуйского уезда Азовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Ксения Кирилловна
Смерть
Неизвестно