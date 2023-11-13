Апаков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апаков Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1903

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1939 г.р.

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Апакова Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
25.06.1939

Дочь: Апакова Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Апакова Ольга Сергеевна

Смерть
1944
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