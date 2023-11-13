Апаков Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1903
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Апакова Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
25.06.1939
Дочь: Апакова Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Апакова Ольга Сергеевна
Смерть
1944