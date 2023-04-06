Зызаров Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зызаров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зызаров Владимир

Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зызаров Николай

Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климкина Клавдия

Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усачева Татьяна

Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зызарова Галина Федоровна

Смерть
Неизвестно