Зызаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зызаров Владимир
Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зызаров Николай
Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климкина Клавдия
Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усачева Татьяна
Мать ребёнка: Зызарова Галина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно