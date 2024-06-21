Шишелова (Вторая) Параскева Алексеевна
Место рождения
Дата рождения28.10.1798 ст.
Дата смертиОколо 1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
28.10.1798 ст.
Крещена в церкви священником Жигаловым сего октября 29 числа при крещении восприемницею была крестьянина Дмитриева Чупрова жена Ирина Васильева дочь православная ГБУ АО «Государственный архив Арханге... Показать все
Бракосочетание
09.05.1819 ст.
Муж: Шишелов Ефим Ионович
надлежащий обыск учинен под которым поручители подписались того же прихода крестьяне Кондратий Уаров Поздеев и Артемий Григорьев Дуркин а по невесте Тит Михайлов Торопов и Терентий Алексиев Осташев Ве... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович
Смерть
Около 1848
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Шишелова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович
Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми