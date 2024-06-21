Шишелова (Вторая) Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишелова (Вторая) Параскева Алексеевна

Место рождения

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

28.10.1798 ст.

Дата смерти

Около 1848

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1798 ст.

Отец: Вторый Алексей Николаевич

Мать: Вторая (Хозяинова) Федосья Васильевна

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Крещена в церкви священником Жигаловым сего октября 29 числа при крещении восприемницею была крестьянина Дмитриева Чупрова жена Ирина Васильева дочь православная ГБУ АО «Государственный архив Арханге... Показать все
Бракосочетание
09.05.1819 ст.

Муж: Шишелов Ефим Ионович

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
надлежащий обыск учинен под которым поручители подписались того же прихода крестьяне Кондратий Уаров Поздеев и Артемий Григорьев Дуркин а по невесте Тит Михайлов Торопов и Терентий Алексиев Осташев Ве... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шишелов Артемий Ефимович

Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович

Хабариха, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шишелов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шишелов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович

Хабариха, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
Около 1848
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Шишелова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Шишелов Ефим Ионович

Верхнее Бугаево, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

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