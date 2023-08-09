Вершинин Филипп Филиппов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1667
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667
Отец: Вершинин Филипп (Филка) Федоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1694
Мать ребёнка: Вершинина Акилина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: Вершинина Акилина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Вершинин Григорий Филиппов
Мать ребёнка: Вершинина Акилина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек, сержант
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710