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Вершинин Филипп Филиппов

Место рождения

Слободской, город Слободской, Кировская область

Дата рождения

Около 1667

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1667

Отец: Вершинин Филипп (Филка) Федоров

Мать: не указана

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Вершинин Семен Филиппов

Мать ребёнка: Вершинина Акилина Никитина

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Вершинин Сидор Филиппов

Мать ребёнка: Вершинина Акилина Никитина

Слободской, город Слободской, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Вершинин Григорий Филиппов

Мать ребёнка: Вершинина Акилина Никитина

Слободской, город Слободской, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вершинина Акилина Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек, сержант
Место жительства
Неизвестно
Слободской, город Слободской, Кировская область
Смерть
После 1710