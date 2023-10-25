Калиберда Пантилей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1854
Дата смерти13.03.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1898
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калиберда Зинаида Юрьевна
Степная, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
13.03.1956
Челюскинец, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край