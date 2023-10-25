Калиберда Пантилей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калиберда Пантилей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1854

Дата смерти

13.03.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1898

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калиберда Зинаида Юрьевна

Степная, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
13.03.1956
Челюскинец, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край
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