(Козлова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Козлова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов-Власов Сергей

Мать: Козлова Анна

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