Матикайнен (Хувойнен) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Хувойнен) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1826

Дата смерти

11.06.1861

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1845

Дочь: Хамунен Мария Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
16.04.1848

Дочь: Хуопалайнен Катарина Петровна

Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Петр Абрамович

Смерть
11.06.1861
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