Матикайнен (Хувойнен) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1826
Дата смерти11.06.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1845
Дочь: Хамунен Мария Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
16.04.1848
Дочь: Хуопалайнен Катарина Петровна
Отец ребёнка: Матикайнен Петр Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.1861