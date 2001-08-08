Ведерникова (Обезьянинова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ведерникова (Обезьянинова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1920

Дата смерти

08.08.2001

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920

Отец: Обезьянинов Дмитрий

Мать: Обезьянинова (Ведерникова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ведерников Николай

Рождение ребёнка
06.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведерников Николай

Рождение ребёнка
22.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ведерников Николай

Смерть
08.08.2001

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