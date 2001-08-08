Ведерникова (Обезьянинова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1920
Дата смерти08.08.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведерников Николай
Рождение ребёнка
06.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ведерников Николай
Рождение ребёнка
22.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ведерников Николай
Смерть
08.08.2001