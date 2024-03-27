Морген Григорий Алексеевич (Гирш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорген Григорий Алексеевич (Гирш)

Морген Григорий Алексеевич (Гирш)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

24.08.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Морген Алексей (Липман)

Мать: Либа

Рождение ребёнка
31.10.1894

Дочь: Рябцева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Морген Софья (Шифра) Исаевна

село Петропавловск Киренского уезда
Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Морген Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Морген Софья (Шифра) Исаевна

г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Морген Софья (Шифра) Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген Софья (Шифра) Исаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Землемер
Смерть
24.08.1933
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close