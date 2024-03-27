Морген Григорий Алексеевич (Гирш)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти24.08.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Морген Алексей (Липман)
Мать: Либа
Рождение ребёнка
31.10.1894
Дочь: Рябцева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Морген Софья (Шифра) Исаевна
село Петропавловск Киренского уезда
Рождение ребёнка
28.08.1896
Сын: Морген Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Морген Софья (Шифра) Исаевна
г. Киренск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люба
Мать ребёнка: Морген Софья (Шифра) Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Землемер
Смерть
24.08.1933
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
г. Иркутск Еврейское Лисихинское