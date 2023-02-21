Варухин Григорий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1852
Дата смерти08.09.1909
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1852
Отец: Варухин Никита Васильевич
Мать: Прасковья Галактионовна
Бракосочетание
16.02.1872
Рождение ребёнка
09.04.1873
Сын: Варухин Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Варухина Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1886
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варухина Евдокия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
08.09.1909