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Варухин Григорий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1852

Дата смерти

08.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1852

Отец: Варухин Никита Васильевич

Мать: Прасковья Галактионовна

Бракосочетание
16.02.1872

Жена: Варухина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
09.04.1873

Сын: Варухин Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Варухина Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1886

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варухина Евдокия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
08.09.1909
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