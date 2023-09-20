Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти09.06.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Трефилов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1932
Дочь: Кулябина Лидия Фёдоровна
Отец ребёнка: Трефилов Фёдор Герасимович
Ломь, Уинский муниципальный район, Пермский край
Мендаркин п-ов, территория пос. Сокол
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Фёдор Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.06.1982
Снежинск, Снежинский, Челябинская область