Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Трефилова) Любовь Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

09.06.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Трефилов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1932

Дочь: Кулябина Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Трефилов Фёдор Герасимович

Ломь, Уинский муниципальный район, Пермский край
Мендаркин п-ов, территория пос. Сокол
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Фёдор Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Фёдор Герасимович

Смерть
09.06.1982
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
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