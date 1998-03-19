Хисматуллин Барий Идрисович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти19.03.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: Хисматуллин Идрис Ибрагимович
Мать: Хисматуллина Рахима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина (Марванова) Кальбинур
Рождение ребёнка
26.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хисматуллина (Марванова) Кальбинур
Смерть
19.03.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно