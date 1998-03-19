Хисматуллин Барий Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллин Барий Идрисович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

19.03.1998

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: Хисматуллин Идрис Ибрагимович

Мать: Хисматуллина Рахима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хисматуллина (Марванова) Кальбинур

Рождение ребёнка
03.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Марванова) Кальбинур

Рождение ребёнка
26.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хисматуллина (Марванова) Кальбинур

Смерть
19.03.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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