Николаев Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Фаина Константиновна
Мать ребёнка: Николаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Павел Константинович
Мать ребёнка: Николаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Лев Константинович
Мать ребёнка: Николаева Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Екатерина
Смерть
Неизвестно