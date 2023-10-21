Николаев Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Константин Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николаев Василий Николаевич

Мать: Николаева Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Фаина Константиновна

Мать ребёнка: Николаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Павел Константинович

Мать ребёнка: Николаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Лев Константинович

Мать ребёнка: Николаева Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Екатерина

Смерть
Неизвестно
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