Артемичева (Корж) Ксения
Место рождения
Дата рождения30.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1982
Отец: Корж Николай
Мать: Корж Татьяна
Рождение ребёнка
?.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Артемичев Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валерия
Отец ребёнка: Артемичев Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемичев Виталий