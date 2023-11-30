Артемичева (Корж) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемичева (Корж) Ксения

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

30.05.1982

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1962 г.р.

Муж

1978 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1982

Отец: Корж Николай

Мать: Корж Татьяна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
?.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Артемичев Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валерия

Отец ребёнка: Артемичев Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемичев Виталий

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