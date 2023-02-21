(Павлова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1947

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1947

Отец: Павлов Василий

Мать: Павлова Зинаида

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