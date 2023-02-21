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Шпехт Specht Элиас

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Место рождения

Бамберг Кенгсельдорф

Дата рождения

1750

Дата смерти

До 1798

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бамберг Кенгсельдорф
Рождение ребёнка
1783

Сын: Шпехт Specht Иоганнес Элиасович

Мать ребёнка: Шпехт Specht Анна Иоганнесовна

Зельман Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
До 1798
Зельман Камышинский уезд Саратовская губ.
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