Шпехт Specht Элиас
Место рожденияБамберг Кенгсельдорф
Дата рождения1750
Дата смертиДо 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бамберг Кенгсельдорф
Рождение ребёнка
1783
Сын: Шпехт Specht Иоганнес Элиасович
Мать ребёнка: Шпехт Specht Анна Иоганнесовна
Зельман Камышинский уезд Саратовская губ.
Смерть
До 1798
Зельман Камышинский уезд Саратовская губ.