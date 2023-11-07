Мишин Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишин Сергей Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1979

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1979

Отец: Мишин Евгений

Мать: Мишина Елена Константиновна

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