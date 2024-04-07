Пестрякова Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестрякова Нина Егоровна

Пестрякова Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1975

Дочь: Аржакова (Пестрякова) Туйара Николаевна

Отец ребёнка: Пестряков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
28.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пестряков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
16.11.1990

Сын: Пестряков Егор Николаевич

Отец ребёнка: Пестряков Николай Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.