Пестрякова Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1975
Дочь: Аржакова (Пестрякова) Туйара Николаевна
Отец ребёнка: Пестряков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
28.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пестряков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
16.11.1990
Сын: Пестряков Егор Николаевич
Отец ребёнка: Пестряков Николай Николаевич