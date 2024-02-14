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Вассерман Абрам

Место рождения

Иркутск, Россия

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вассерман Вольф (Владимир)

Мать: Вассерман (Вассерман) Ефимия (Шима)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вассерман Белла Григорьевна

Военная служба
Неизвестно
Вассерман Абрам Владимирович сержант В архив Дата рождения __.__.1908 Дата и место призыва 25.12.1942 Магаданский ГВК, Хабаровский край, г. Магадан Посмотреть на карте Дата выбытия __.11.1943 Причина ... Показать все
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Без вести

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