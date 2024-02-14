Вассерман Абрам
Место рожденияИркутск, Россия
Дата рождения1908
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Вассерман Абрам Владимирович сержант В архив Дата рождения __.__.1908 Дата и место призыва 25.12.1942 Магаданский ГВК, Хабаровский край, г. Магадан Посмотреть на карте Дата выбытия __.11.1943 Причина ... Показать все
Смерть
?.11.1943
Причина смерти: Без вести