Борзов Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзов Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борзов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борзов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Алимпиада Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Борзова Зина Михайловна

Мать ребёнка: Алимпиада Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Борзова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Алимпиада Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Борзова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Алимпиада Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимпиада Александровна

Смерть
Неизвестно
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