Борзов Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Борзов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алимпиада Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Борзова Зина Михайловна
Мать ребёнка: Алимпиада Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Борзова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Алимпиада Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Борзова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Алимпиада Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимпиада Александровна
Смерть
Неизвестно