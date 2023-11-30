Онисья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Леонтий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Смерть
Неизвестно