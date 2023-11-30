Онисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онисья Тимофеевна

Место рождения

Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Займищи, Ильинская волость, Казанский уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Леонтий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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