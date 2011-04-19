Абузяров Руслан Салаватович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузяров Руслан Салаватович

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Место рождения

Орск, город Орск, Оренбургская область

Дата рождения

19.04.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2011

Отец: Абузяров Салават Газизович

Мать: Абузярова Оксана Николаевна

Орск, город Орск, Оренбургская область
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