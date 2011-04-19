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Абузяров Руслан Салаватович
Абузяров Руслан Салаватович
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Место рождения
Орск
, город Орск, Оренбургская область
Дата рождения
19.04.2011
Пол
Мужской
Отец
Абузяров Салават Газизович
1981 г.р.
Мать
Абузярова Оксана Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2011
Отец:
Абузяров Салават Газизович
Мать:
Абузярова Оксана Николаевна
Орск
, город Орск, Оренбургская область
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