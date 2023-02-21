Смирнова Наталья Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Наталья Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Олимпиада (Лимпияда) Степанова

Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаев

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Смирнов Михаил Степанов

Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаев

Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Степан Николаев

Смерть
Неизвестно
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