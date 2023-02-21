Смирнова Наталья Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Олимпиада (Лимпияда) Степанова
Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаев
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Смирнов Степан Николаев
Успенская Слобода, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно