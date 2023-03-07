Никитин Пётр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Пётр Васильевич

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Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1849

Дата смерти

18.05.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1873 по 1879
г. Нежин, Нежинский р-н, Черниговская обл.
Место жительства
По 1873
Место жительства
С 1879 по 1916
Смерть
18.05.1916
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