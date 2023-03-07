Никитин Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1849
Дата смерти18.05.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873 по 1879
г. Нежин, Нежинский р-н, Черниговская обл.
Место жительства
По 1873
Место жительства
С 1879 по 1916
Смерть
18.05.1916