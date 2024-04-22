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Студеникин Власий Косьмич

Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.02.1874

Дата смерти

?.08.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1874

Отец: Студеникин Косьма Иванович

Мать: Объедкова Анастасия Николаевна

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Власий Космич- родился в феврале1874 г.(запись № 19 в Введ.церкви) в Софиевке
Крещение
10.02.1874
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Филимон Николаевич Объедков и девица Матрона Агафоновна Студеникина ???
Смерть
?.08.1874
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Власий умер в августе 1874 г. (запись №29 в МК Введ.церкви, в Софиевке)- 7 месяцев, причина смерти- "от колотья".
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