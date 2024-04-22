Студеникин Власий Косьмич
Место рождения
Дата рождения09.02.1874
Дата смерти?.08.1874
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1874
Власий Космич- родился в феврале1874 г.(запись № 19 в Введ.церкви) в Софиевке
Крещение
10.02.1874
Восприемники: Филимон Николаевич Объедков и девица Матрона Агафоновна Студеникина ???
Смерть
?.08.1874
Власий умер в августе 1874 г. (запись №29 в МК Введ.церкви, в Софиевке)- 7 месяцев, причина смерти- "от колотья".