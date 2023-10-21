Дубровин Михаил Андреевич
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения25.12.1925
Дата смерти17.03.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
31.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
17.09.1953
Дочь: Пичужкина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Васильевна
Россия
Смерть
17.03.1994
д. Старая Александровка, Уфимского района