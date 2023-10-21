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Дубровин Михаил Андреевич

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Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

25.12.1925

Дата смерти

17.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1925

Отец: Едренкин - Дубровин Андрей Игнатьевич

Мать: Дубровина Ольга Борисовна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
1946

Жена: Дубровина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
31.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
17.09.1953

Дочь: Пичужкина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Дубровина Екатерина Васильевна

Россия
Смерть
17.03.1994
д. Старая Александровка, Уфимского района
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