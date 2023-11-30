Богаевская Елена Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богаевская Елена Прокопьевна

Место рождения

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Богаевский Василий Родионович

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Богаевский Василий Родионович

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Богаевский Петр Васильевич

Отец ребёнка: Богаевский Василий Родионович

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богаевский Василий Родионович

Смерть
Неизвестно
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