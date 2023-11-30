Богаевская Елена Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Богаевский Василий Родионович
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Богаевский Василий Родионович
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Богаевский Петр Васильевич
Отец ребёнка: Богаевский Василий Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно