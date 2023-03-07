Лябихова (Баранова) Надежда Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1962
Сын: Лябихов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Лябихов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цвиркунова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Лябихов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лябихов Михаил
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область