Лябихова (Баранова) Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лябихова (Баранова) Надежда Павловна

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Место рождения

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Павел Степанович

Мать: Баранова Анастасия Давыдовна

Тины, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.02.1962

Сын: Лябихов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Лябихов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цвиркунова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Лябихов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лябихов Михаил

Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
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