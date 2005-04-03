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Басалаев Василий Иванович

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Место рождения

Россия Кемеровская область Юргинский район с. Шитиково

Дата рождения

13.03.1921

Дата смерти

03.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Кемеровская область Юргинский район с. Шитиково
Рождение ребёнка
11.08.1947

Дочь: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Басалаева Миронова Таисья Михайловна

Россия Кемеровская область Юргинский район село Томилово
Смерть
03.04.2005
Россия Кемеровская область Юргинский район деревня Томилово