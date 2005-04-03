Басалаев Василий Иванович
Место рожденияРоссия Кемеровская область Юргинский район с. Шитиково
Дата рождения13.03.1921
Дата смерти03.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.03.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Кемеровская область Юргинский район с. Шитиково
Рождение ребёнка
11.08.1947
Дочь: Стрельникова Басалаева Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Басалаева Миронова Таисья Михайловна
Россия Кемеровская область Юргинский район село Томилово
Смерть
03.04.2005
Россия Кемеровская область Юргинский район деревня Томилово