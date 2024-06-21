Григорьева (Светкина) Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорьева (Светкина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Геннадий Гурьевич

Отец ребёнка: Григорьев Гурий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Гурий

Рождение ребёнка
23.07.1936

Сын: Григорьев Алексей Гурьевич

Отец ребёнка: Григорьев Гурий

Смерть
Неизвестно

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