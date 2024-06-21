Григорьева (Светкина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Геннадий Гурьевич
Отец ребёнка: Григорьев Гурий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорьев Гурий
Рождение ребёнка
23.07.1936
Сын: Григорьев Алексей Гурьевич
Отец ребёнка: Григорьев Гурий
Смерть
Неизвестно